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24 мая 2017
23 мая 2017
Главные новости Свердловской области
10:35  24 мая 2017 4

На Урале из-за морозов укрыли трубы коврами. ФОТО

Ковры на трубах - новое уральское ноу-хауФото: Гражданский патруль

Жители поселка Цементный (Невьянский ГО) укрыли трубы отопительной системы коврами, чтобы защитить их от морозов.

«Лотки теплотрасс разобраны по всему поселку, а с помощью ковров кто-то пытается спасти трубы. Боюсь, что такое отношение к отопительной системе уже ближайшей зимой приведёт к коммунальной катастрофе в посёлке», — сообщил активист фонда «Гражданский патруль» Роман Тихонов.

Общественники попросили губернатора и областное правительство обратить внимание на проблему.

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Фото: гражданский патруль

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
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