В Челябинской области в 2025 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» планируется благоустроить 146 территорий. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер в своем telegram-канале.
«Пришла весна, а это значит, что уже скоро пора начинать работы по благоустройству в городах и районах Челябинской области. В этом году мы продолжим воплощать в жизнь планы федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“. В нем участвует все 43 муниципалитета», — отметил Текслер.
По итогам голосования жителей в Челябинске преобразится сквер на улице Молодогвардейцев, где появятся новые тропинки, архитектурные формы и зеленые насаждения. В микрорайоне Чурилово появится современная набережная на улице 2-я Эльтонская, а в Магнитогорске будет обновлен сквер «50 лет Победы», включая ремонт фонтана и установку нового освещения. Важные изменения ждут Копейск, где приведут в порядок сквер у памятника Борцам революции, и Озерск, где на набережной в микрорайоне Заозерный появится пешеходная зона, спортивная площадка и новое освещение.
Текслер также напомнил, что Миасс, Карабаш, Кыштым, Озерск и Верхнеуральск стали победителями Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в прошлом году. Кроме того, продолжится благоустройство в рамках программы инициативного бюджетирования и проектов с участием социально-ориентированного бизнеса — парк «Притяжение» в Магнитогорске и набережная озера Смолино в областном центре.
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