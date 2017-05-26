15:41 26 мая 2017 2

Мэр обещал решить вопрос с жильем в течение месяца после обрушения Фото: Максbм Кравчук, Pervo.ru

После обрушения дома в 2014 году житель Первоуральска так и не получил обещанное жилье. В городской администрации не смогли объяснить, что мешало им три года назад заплатить мужчине компенсацию, не доводя дело до суда. В итоге 42-летний Алексей Шмаров выиграл суд у администрации Первоуральска.

На отсуженные деньги он надеется наконец купить собственное жилье. До 2014 года у него и так была собственная приватизированная квартира. Но 19 февраля в двухэтажном деревянном доме на улице Кирова, 8 под тяжестью снега обрушилась кровля. Жильцов всех квартир временно расселили по общежитиям. Это «временно» продолжается по сей день. Некоторые из бывших жильцов того дома уже умерли, так и не дождавшись обещанных квартир.

«Тогдашний глава Дронов сразу после обрушения давал интервью всем телеканалам, на камеру заявлял, что через месяц все пострадавшие получат жилье. Но за три года ничего не изменилось. Наоборот, теперь выгоняют и из общежития», — рассказал «URA.RU» Алексей Шмаров.

Здание было сильно повреждено, поэтому власти в целях безопасности его снесли. Предварительно люди забрали оттуда кое-что из своих вещей. Но мебель и большая часть имущества были испорчены протекшим кипятком, поэтому ушли из этого дома налегке, лишившись почти всего.

«Я из-за этого работы лишился. Я был охранником в банке, а после обрушения меня вынудили уволиться. Сказали: «У тебя жилья нет, ничего нет, как тебе доверять деньги и оружие, если тебе нечего терять?», — продолжает Алексей Шмаров.

По словам Шмарова, за три года он обращался во множество инстанций, написал гору жалоб, но нигде ничего не добился.

«В администрации говорят прямо: „Нам Путин не указ, тебе общагу дали, так радуйся, больше ничего не получишь“. А сейчас пришла бумага, что из общежития я должен съехать в июне, и еще заплатить 80 тысяч рублей за коммуналку», — рассказывает Алексей Шмаров.

В результате мужчина подал иск в суд.

«Администрация ведет хитрую политику, экономит на горожанах. Люди юридически неграмотны, а исковая давность по таким делам три года. Остальные теперь точно ничего не получат, — объяснила „URA.RU“ адвокат Татьяна Янышевская. — По иску Алексея мы победили, теперь задача — получить у администрации деньги. Этой суммы ему хватит, чтобы купить однокомнатную квартиру. Что интересно, даже проиграв суд, в администрации говорят, что они никому ничего не должны и не согласны с решением. Сложилось впечатление, что администрация Первоуральска — это не властная организация, а частная коммерческая лавочка, которой законы не писаны».

Дом на улице Кирова, 8 был построен в 1935 году. В январе 2014 года он был признан аварийным и отнесен к категории «ветхого и аварийного жилья». Однако жильцы в программу расселения аварийного жилья не попали.

«По закону в программу попадали люди, зарегистрированные лишь до 1 января 2012 года. Мужчине из аварийного дома полагалась денежная компенсация. У нас было много обстоятельств, которые мешали выплатить ему деньги эти три года. Теперь есть решение суда и он их получит, когда будет иметь на руках исполнительный лист. Кроме него суд выиграли еще несколько человек из того дома, они теперь тоже получат деньги», — прокомментировала «URA.RU» председатель комитета по управлению имуществом администрации Первоуральска Татьяна Максименко.

Впрочем, в плане программы переселения из аварийного жилья Первоуральск вообще город чудес. Так, летом 2015-го туда приехала комиссия во главе с руководителем Центра независимого мониторинга исполнения указов президента РФ «Народная экспертиза» ОНФ Николаем Николаевым — проверить выполнение программы расселения аварийного жилья. Члены комиссии были очень удивлены, когда поехали проверять новый дом на улице Дробильщиков, 25/1, куда по документам администрации уже въехали жильцы аварийных домов.

По указанному адресу проверяющие дом не обнаружили — они увидели там пустырь. По документам же дом-невидимка был введен в эксплуатацию 1 октября 2014 года. В бумагах было сказано, что в этом доме 16 жилых помещений, общая площадь 905 м², жилых — 683 м². Стоимость контракта на его строительство составила 23 миллиона 239 тысяч рублей. Разразился скандал, но под суд так никто и не попал.