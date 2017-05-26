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26 мая 2017
25 мая 2017
Главные новости Челябинской области
16:39  26 мая 2017 1

Губернатор Дубровский рассказал о челябинском смоге Валентине Матвиенко

Смог над Челябинском, смог над челябинском
Введение квот существенно осложнит жизнь промышленным гигантам областиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Идею квотирования выбросов для промышленных предприятий, высказанное челябинским губернатором Борисом Дубровским, поддержали на VIII Невском международном экологическом конгрессе в Санкт-Петербурге. Предложение Южного Урала об использовании для улучшения качества воздуха в городах России так называемого тома сводных расчетов включено в резолюцию форума, сообщил «URA.RU» пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин.

На Южном Урале новации ожидают в первую очередь два крупнейших города. «В России сегодня проживает более 17 млн горожан. Из них более 1,5 млн — в крупных городах Челябинской области. Соответственно успех нашего дела в существенной степени зависит от того, насколько улучшится качество воздуха в двух крупнейших промышленных центрах области — Челябинске и Магнитогорске», — заметил Борис Дубровский.

Со своей стороны полпред президента в УрФО Игорь Холманских напомнил, что ранее предложения Челябинской области о квотировании выбросов вошли в перечень поручений президента по итогам Госсовета, предварявшего Год экологии.

Экологический конгресс стартовал в Таврическом дворце Санкт-Петербурга с 25 мая, сегодня проходит деловая часть программы. Главными спикерами выступили глава Совета Федерации Валентина Матвиенко и министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской. По итогам конгресса будут сформированы предложения по совершенствованию природоохранного законодательства и экологически ориентированных технологий.

Алексей Шумов
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