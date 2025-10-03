В Сосновском районе Челябинской области, на 1860-м километре трассы М-5 «Урал», 57-летний водитель автомобиля Hyundai Accent столкнулся с двигавшейся в попутном направлении «Газелью». В итоге пассажирка иномарки получила смертельные ранения, а фургон слетел в кювет и перевернулся. Об этом рассказали в Госавтоинспекции региона.
«ДТП произошло около 17:30 3 октября. Водитель Hyundai Accent не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию, совершив столкновение с „Газелью“. Пассажирка легкового автомобиля, женщина 1964 года рождения, от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водитель „Газели“ получил травмы», — уточнили в ведомстве.
На место аварии направились сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Выясняются все причины и обстоятельства происшествия.
Как сообщало URA.RU, ранее в Кизильском районе водитель Kia Ceed не справился с управлением, автомобиль вынесло далеко за пределы дороги, где он перевернулся. В результате погибли двое.
