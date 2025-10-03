На трассе М-5 под Челябинском иномарка отправила «Газель» в кювет, один человек погиб. Фото

В Сосновском районе при столкновении Hyundai Accent и «Газели» погибла женщина
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пассажирка иномарки скончалась от полученных травм
Пассажирка иномарки скончалась от полученных травм Фото:

В Сосновском районе Челябинской области, на 1860-м километре трассы М-5 «Урал»,  57-летний водитель автомобиля Hyundai Accent столкнулся с двигавшейся в попутном направлении «Газелью». В итоге пассажирка иномарки получила смертельные ранения, а фургон слетел в кювет и перевернулся. Об этом рассказали в Госавтоинспекции региона.

«ДТП произошло около 17:30 3 октября. Водитель Hyundai Accent не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию, совершив столкновение с „Газелью“. Пассажирка легкового автомобиля, женщина 1964 года рождения, от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водитель „Газели“ получил травмы», — уточнили в ведомстве.

На место аварии направились сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Выясняются все причины и обстоятельства происшествия.

Как сообщало URA.RU, ранее в Кизильском районе водитель Kia Ceed не справился с управлением, автомобиль вынесло далеко за пределы дороги, где он перевернулся. В результате погибли двое.

От удара фургон слетел в кювет
От удара фургон слетел в кювет
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сосновском районе Челябинской области, на 1860-м километре трассы М-5 «Урал»,  57-летний водитель автомобиля Hyundai Accent столкнулся с двигавшейся в  попутном направлении «Газелью». В итоге пассажирка иномарки получила смертельные ранения, а фургон слетел в кювет и перевернулся. Об этом рассказали в Госавтоинспекции региона. «ДТП произошло около 17:30 3 октября. Водитель Hyundai Accent не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию, совершив столкновение с „Газелью“. Пассажирка легкового автомобиля, женщина 1964 года рождения, от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водитель „Газели“ получил травмы», — уточнили в ведомстве. На место аварии направились сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Выясняются все причины и обстоятельства происшествия. Как сообщало URA.RU, ранее в Кизильском районе водитель Kia Ceed не справился с управлением, автомобиль вынесло далеко за пределы дороги, где он перевернулся. В результате погибли двое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...