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30 мая 2017
29 мая 2017
Главные новости Свердловской области
12:47  30 мая 2017 0

Прокуратура обвинила свердловскую полицию в незаконных проверках предпринимателей

Гастарбайтеры. УФМС. Мигранты. Челябинск., мигранты, уфмс, гастарбайтеры
С нарушениями проводились проверки предпринимателей, использующих труд мигрантовФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура выявила нарушения во время проверки управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области.

«Надзорным ведомством вскрыты случаи организации и проведения проверок хозяйствующих субъектов без законных к тому оснований. Выявлены нарушения и в форме проведения мероприятий», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

По данным надзорного ведомства, допускались нарушения сроков уведомления о проверках. Коммерсантов информировали о проверке непосредственно перед ее проведением, а не за 24 часа, как положено по закону. Происходило нарушение и в порядке учета проверок. Так, несвоевременно и не в полном объеме в едином реестре проверок размещена информация о более чем 10 проверках предпринимателей. Несвоевременное внесение информации в реестр проверок ограничивает доступ субъектов предпринимательства к этим данным, что лишает хозяйствующих субъектов одного из основных принципов защиты своих прав (открытость и доступность информации о государственном контроле), установленных законодательством.

В ГУ МВД России по Свердловской области факт проверок подтвердили.

«Речь идет о плановых проверках юрлиц и индивидуальных предпринимателей на соблюдение миграционного законодательства. Этот план был утвержден в конце 2015 года на 2016 год, когда подразделение, о котором идет речь, находилось еще в структуре ФМС, а не в МВД. А работа в данном направлении началась, когда подразделение уже влилось в свердловский гарнизон полиции. Основная часть упущений была оперативно устранена, представление рассмотрено с участием прокурора отдела по надзору областной прокуратуры Владислава Темникова. Руководством регионального полицейского главка проведена служебная проверка и принят необходимый комплекс мер реагирования», — сообщил «URA.RU» Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

Александр Лукманов
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