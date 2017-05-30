17:33 30 мая 2017 0

До сих пор непонятно, как будут работать на маршрутах частники в ближайшее время Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Среда 31 мая — последний день для объявления конкурсов на пассажирские перевозки. Если этого не будет сделано, то то уже через месяц горожане останутся без многих маршрутов, которые сейчас обслуживают только частные компании. МОАП же с пассажиропотоком просто не успеет справиться.

Администрация города до сих пор не объявила конкурс для организаций общественного транспорта на перевозку горожан по регулярным маршрутам. Торги должны быть объявлены для продолжения работы частного общественного транспорта. У всех перевозчиков в начале июля заканчиваются заключенные несколько лет назад контракты, без них возить людей по маршрутам запрещено. На сайте госзакупок пока информации о тендере нет.

В конце апреля на сайте появился план-график, в котором были сформированы пакеты из маршрутов. Ранее перевозчики рассказывали о том, что их беспокоит в ситуации с тендерами сразу несколько аспектов. Во-первых, нет никакой официальной информации о том, какие именно автобусы будет разрешено использовать на маршрутах. В ситуации, если это будут машины большой вместимости (вроде тех, что закупила администрация города к ЧМ-2018), у частников не останется времени, чтобы заказать их у изготовителей.

Во-вторых, компании не устраивало, как были сформированы лоты. По предварительной документации было видно, что маршруты разных перевозчиков были включены в одну заявку. Кроме того, по условиям торгов частным компаниям требовалось заморозить значительные суммы на счетах на два года — в качестве обеспечения заявки. Все условия конкурсов, по утверждению перевозчиков были направлены на то, чтобы частных перевозчиков в городе не осталось, а выгоду получил бы только муниципальный перевозчик.

В пресс-службе администрации города на вопрос о том, когда будет объявлен конкурс, ответили, что это произойдет в среду, 31 мая. «У нас пока нет никакой информации о том, что будет в документации», — говорит представитель одного из частных перевозчиков. По их словам, МОАП не сможет справиться с пассажиропотоком, если все частные компании решат уйти с рынка.

В городе продолжается реализация транспортной реформы, хотя ее полное исполнение перенесено на 2019 год. Она предполагает отмену дублирующих маршрутов, приоритет муниципальному транспорту, а также увеличение числа пересадок. Но в рамках подготовки к ней с 3 июля отменяется ряд востребованных маршрутов. Председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Игорь Федотов рассказал, что власти пересматривают схему движения и анализируют так называемые дубли — транспорт, ходящий по одному и тому же маршруту. Некоторые маршруты будут отменены вовсе, большая часть будет изменена и станет «торговаться» на новых условиях. На оставшихся маршрутах изменят лишь интервал движения — он станет больше.