19:59 31 мая 2017 0

У Анны Кузнецовой есть план, как сделать интернет безопасным Фото: пресс-служба Кремля

«Группы смерти» в Сети необходимо заменить альтернативным контентом для детей. Об этом уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила в рамках доклада о своей работе президенту Владимиру Путину.

«Разрешите передать Вам небольшой подарок от моих детей — рисунок ко Дню защиты детей. Они нарисовали и Вас, ну и на рисунке — наша семья», — сказала Кузнецова в начале встречи. Глава государства в ответ поблагодарил ее и попросил передать «спасибо» ее дочерям и сыновьям, сообщили в пресс-службе Кремля.

Кузнецова подчеркнула, что для обеспечения информационной безопасности необходимо не только принять запретительные меры, но и позаботиться об увлечении детей альтернативным контентом: «Это создание тех программ, которые помогут ребенку найти себя, увлекут его, но именно в мир позитивных и созидательных ценностей».

По словам омбудсмена, «альтернативный контент» в ее понимании должен появиться не только для интернета, но и телевидения, дополнительного образования. Она представила президенту «дорожную карту» по достижению этой задачи, разработанную представителями экспертного сообщества и общественности.

В то же время Анна Кузнецова отметила, что считает важным принятие соответствующего закона о введении уголовной ответственности для создателей «групп смерти».

Как писало «URA.RU» ранее, 26 мая Госдума РФ приняла в третьем чтении закон об уголовной ответственности для создателей и кураторов «групп смерти» в социальных сетях. Максимальный срок, который могут получить сетевые экстремисты — шесть лет. Отметим, с 2017 года Роскомнадзор заблокировал более четырех тысяч «групп смерти» и различных сообществ в интернете, содержащих призывы к суициду.