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01 июня 2017
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Главные новости Югры
16:25  01 июня 2017 1

В Югре сотрудник полиции пытал задержанного огнетушителем

Открытие ТЦ Пекин, огнетушитель
Полицейский из Сургута нашел для огнетушителя необычное применениеФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Сургуте сотрудник полиции выстрелил в лицо задержанному струей огнетушителя. В отношении представителя МВД возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). Об этом в четверг, 1 июня, сообщили «URA.RU» в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

«Следствие установлено, что в январе 2017 года обвиняемый, находясь в помещении стационарного пункта полиции, распылил содержимое порошкового огнетушителя в лицо гражданина, задержанного в административном порядке, причинив ему повреждения от ударного воздействия струи и химический ожог от попадания содержимого огнетушителя на слизистую поверхность обоих глаз», — комментируют в ведомстве.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее на всю страну прославилось отделение полиции Пыть-Яха, где пытали задержанных. По официальной версии следствия, в конце декабря 2016 года стражи закона незаконно применили в отношении одного из задержанных физическую силу и наручники. Другой мужчина также был закован и помещен в камеру, после чего его отпустили домой, не составив никакой служебной документации. Позднее в интернете появилась видеозапись, на которой запечатлено произошедшее.

Эльдар Булатов
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