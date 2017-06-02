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02 июня 2017
15:03  02 июня 2017 0

Центробанк создаст национальную виртуальную валюту

Административные здания Москвы. Иллюстрации. Антон Белицкий , центробанк, банк россии, центральный банк РФ
Зампред ЦБ заявила, что специалисты уже готовят необходимые документыФото: Антон Белицкий © URA.RU

Банк России приступил к работе над созданием электронных денег. На данный момент специалисты готовят необходимые нормативные документы и правовые акты. Об этом рассказала зампредседателя ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

«Все регуляторы пришли к мысли, что, безусловно, национальную виртуальную валюту делать надо. Это будущее. Вопрос конкретного времени», — приводит цитату Скоробогатовой «Федеральное агентство новостей».

Документы по налогообложению криптовалют, в том числе биткоина, ЦБ представит уже через месяц. Сейчас этот вопрос в России никак не регулируется.

Также зампред Центробанка добавила, массовое использование технологии блокчейн может быть запущено в России в ближайшие 7-10 лет.

Сергей Демин
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