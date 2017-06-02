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02 июня 2017
01 июня 2017
31 мая 2017
17:52  02 июня 2017 0

Пермяков просят сидеть дома. Идет московский ураган

Танковое училище. Челябинск., последствия, ураган, дерево
Пермяков пугают ураганом, подобным московскомуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждают об урагане, подобный которому стал причиной гибели людей в Москве. Также жителей региона ожидают проливные дожди.

«3-4 июня на территории Пермского края ожидаются грозы, сильные дожди, ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра 20-25 метров в секунду. По возможности не выходите из дома. Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями», — говорится в сообщении краевого ГУ МЧС. Спасатели просят быть внимательнее на дорогах.

В ГИС-Центе ПГНИУ настроены оптимистичнее. «В выходные ураганы и грозы пройдут в основном за Уралом. У нас будет просто существенное понижение температуры. В горных районах восточной части края возможны сильные дожди. Насколько сильные, что они могут вызвать новую волну половодья», — рассказал «URA.RU» сотрудник ГИС-Центра Андрей Шихов. При этом синоптики просят серьезно относиться к предупреждениям МЧС и не игнорировать их.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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