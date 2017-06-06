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16:12  06 июня 2017 0

«Что-то Абрамовичи в Пермь зачастили». В городе обсуждают тайный визит мировой звезды

«Бабушка искусства перформанса» приехала в гости к Теодору КурентзисуФото: страница Теодора Курентзиса в Facebook

Мировая звезда перформанса Марина Абрамович приезжала в Пермь. Художница нагрянула в Прикамье ради встречи с дирижером Теодором Курентзисом.

О том, что звезда современного искусства прилетела в Россию, стало известно из соцсетей. «Что-то Абрамовичи в Пермь зачастили», — шутят пользователи Facebook, намекая на недавний приезд олигарха Романа Абрамовича, который прилетал на Дягилевский фестиваль.

Как пояснили «URA.RU» в пресс-службе Пермского театра оперы и балета, художница приезжала с частным визитом — в гости к Теодору Курентзису. Известно, что в понедельник, 5 июня, она посетила репетицию художественного руководителя театра и дирижера, а во вторник, 6 июня, уже улетела из Перми.

Марину Абрамович называют «бабушкой искусства перформанса». Югославский мастер исследует отношения между художником и аудиторией, пределами тела и возможностями ума.

Приезд художницы — это первый неофициальный визит звезды такого уровня в Пермь. Причем визит не на важное культурное мероприятие — например, такое как Дягилевский фестиваль, а просто на репетицию. «Внимание такой фигуры очень лестно, оно повышает статус того, к кому приехала гостья. И я думаю, что приезд Марины Абрамович связан с ее творческими планами. Возможно, мы станем свидетелями нового творческого тандема», — считает депутат пермской гордумы и меценат Надежда Агишева.

Анна Белкина
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