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20 июля 2017
19 июля 2017
Главные новости Свердловской области
11:42  20 июля 2017 0

Свердловский облизбирком устроит праздник для первого кандидата в губернаторы

Вручение мандатов новому созыву законодательного собрания СО. Екатеринбург, торощин игорь
Игорь Торощин опередил всех своих конкурентов на выборахФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
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20 июля в 13 часов Избирательная комиссия Свердловской области примет документы для регистрации кандидата в губернаторы от ЛДПР Игоря Торощина.

Как сообщили «URA.RU» представители Либерал-демократической партии, мероприятие пройдет в торжественной обстановке: «Последние выборы губернатора прошли в 2003 году. Регистрация первого официального кандидата после 14-летнего перерыва — значимое политическое событие. Ждем, что председатель комиссии Валерий Чайников скажет несколько слов по этому поводу».

Источники агентства сообщают, что Игорь Торощин в документах в качестве своих кандидатов в члены Совета Федерации РФ указал координатора регионального отделения ЛДПР Антона Гусева, депутата Заксобрания Александра Коркина и депутата Госдумы РФ Данила Шилкова.

Ожидается, что последним документы в избирательную комиссию сдаст кандидат от «Единой России» Евгений Куйвашев.

Константин Джултаев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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