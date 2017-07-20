20 июля в 13 часов Избирательная комиссия Свердловской области примет документы для регистрации кандидата в губернаторы от ЛДПР Игоря Торощина.
Как сообщили «URA.RU» представители Либерал-демократической партии, мероприятие пройдет в торжественной обстановке: «Последние выборы губернатора прошли в 2003 году. Регистрация первого официального кандидата после 14-летнего перерыва — значимое политическое событие. Ждем, что председатель комиссии Валерий Чайников скажет несколько слов по этому поводу».
Источники агентства сообщают, что Игорь Торощин в документах в качестве своих кандидатов в члены Совета Федерации РФ указал координатора регионального отделения ЛДПР Антона Гусева, депутата Заксобрания Александра Коркина и депутата Госдумы РФ Данила Шилкова.
Ожидается, что последним документы в избирательную комиссию сдаст кандидат от «Единой России» Евгений Куйвашев.