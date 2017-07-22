Пациенты с ВИЧ жалуются на нехватку медикаментов на портале «Перебои.ру», который занимается отслеживанием сообщений об остановках выдачи необходимых лекарств. Перебои с лечением уже возникли у ВИЧ-положительных челябинцев, пациентов из Томской, Оренбургской, Нижегородской областей и ряда других регионов.
Пациентам с ВИЧ врачи предлагают купить лекарства за свой счет или переносят сроки лечения.
«Говорят — нет препаратов. Иммунитет упал, температура 38°С держится уже два месяца. Сегодня опять ничего не назначили, сказали, чтобы пил жаропонижающее, и все», — приводит «Коммерсант» жалобы больных.
Как рассказал главврач томского СПИД-центра Александр Чернов, перерыв в лечении опасен из-за выработки резистентности — лекарства перестают действовать, пациентам приходится подбирать новые.
Сейчас некоторые больные просят у врачей выписать рецепт, чтобы самим закупить лекарства, — уточнила представитель движения «Пациентский контроль» Юлия Верещагина,
Говоря о количестве сообщений от пациентов с ВИЧ о нехватке лекарств из разных регионов России, Верещагина сообщила, что их число только за первые пять месяцев 2017 года составило около 600 — это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В Минздраве России не подтвердили получение жалоб от «Пациентского контроля»: «Мы готовы в самый короткий срок рассмотреть каждую жалобу индивидуально, если соответствующая информация будет представлена в министерство».