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Главные новости Челябинской области
12:24  22 июля 2017 0

ВИЧ-положительным челябинцам отказывают в лечении. «Пейте жаропонижающее»

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Для пациентов с ВИЧ не хватает лекарствФото: depositphotos.com © URA.RU
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Пациенты с ВИЧ жалуются на нехватку медикаментов на портале «Перебои.ру», который занимается отслеживанием сообщений об остановках выдачи необходимых лекарств. Перебои с лечением уже возникли у ВИЧ-положительных челябинцев, пациентов из Томской, Оренбургской, Нижегородской областей и ряда других регионов.

Пациентам с ВИЧ врачи предлагают купить лекарства за свой счет или переносят сроки лечения.

«Говорят — нет препаратов. Иммунитет упал, температура 38°С держится уже два месяца. Сегодня опять ничего не назначили, сказали, чтобы пил жаропонижающее, и все», — приводит «Коммерсант» жалобы больных.

Как рассказал главврач томского СПИД-центра Александр Чернов, перерыв в лечении опасен из-за выработки резистентности — лекарства перестают действовать, пациентам приходится подбирать новые.

Сейчас некоторые больные просят у врачей выписать рецепт, чтобы самим закупить лекарства, — уточнила представитель движения «Пациентский контроль» Юлия Верещагина,

Говоря о количестве сообщений от пациентов с ВИЧ о нехватке лекарств из разных регионов России, Верещагина сообщила, что их число только за первые пять месяцев 2017 года составило около 600 — это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Минздраве России не подтвердили получение жалоб от «Пациентского контроля»: «Мы готовы в самый короткий срок рассмотреть каждую жалобу индивидуально, если соответствующая информация будет представлена в министерство».

Нина Калинина
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