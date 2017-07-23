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Главные новости Свердловской области
11:20  23 июля 2017 0

Самолет из Екатеринбурга до Турции задерживается на девять часов

Споттинг: аэропорт. Клипарт. Екатеринбург, аэропорт кольцово, туризм, турист
Туристы застряли в КольцовоФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В екатеринбургском аэропорту Кольцово на девять часов задерживается самолет, который должен был в 4.40 утра отправиться в Турцию. Туристов накормили и разместили в отеле.

«За пассажирами задержанного рейса прилетит резервный борт, — сообщили „URA.RU“ в пресс-службе Кольцово. — В настоящий момент они размещены в гостинице Анжело».

На данный момент на табло обозначено время вылета — 13.30. Впрочем, ранее отправка рейса уже переносилась на 9 часов утра.

Напомним, ранним утром 23 июля в Кольцово из-за неисправности не смог взлететь самолет авиакомпании Onur Air, который должен был доставить уральцев в Анталью. Неполадки экипаж обнаружил в последний момент во время рулежки на взлетно-посадочной полосе: сработал индикатор неисправности. Пилоты применили экстренное торможение, чем страшно перепугали около 200 пассажиров.

Анна Салымская
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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