Доказано: на Луне есть вода

11:02 25 июля 2017 0

Она распределена ровным слоем по поверхности спутника Земли Фото: pixabay.com

Ученые из Университета Брауна США сообщили, что раскрыли загадку лунной программы «Апполон». Вода на Луне действительно есть, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В свое время экспедиции «Апполон-15» и «Апполон-17» привезли на Землю образцы лунного грунта, в котором обнаружилась вода. В результате исследования специалисты доказали, что вода на Луне есть, и она распределена по поверхности спутника ровным слоем. Чтобы доказать это, ученые собрали ранее разрозненные сведения. Так, для однозначных выводов пригодилась информация, полученная индийским зондом «Чандраян-1» и данные о прогреве Луны в течение дня.

Один из ученых университета Ральф Милликен пишет, что собранные сведения «указали на то, что „водные“ образцы грунта с „Аполлонов“ не являются уникальными артефактами» и, возможно, «все магматические породы Луны богаты водой», как и ее мантия.

Как уточняет сайт «Дни.ру» ранее научный мир полагал, что Луна образовалась после столкновения древнего космического тела и зародыша юной Земли. Теория объясняла схожесть Земли и ее спутника, однако если бы она была верна, то на Луне бы не нашли воды.