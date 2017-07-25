19:13 25 июля 2017 0

Болельщики считают, что Зарипов уже не вернется в хоккей Фото: Илья Московец © URA.RU

Магнитогорский «Металлург» еще в феврале узнал о положительной допинг-пробе своего лидера и воспитанника челябинского хоккея Даниса Зарипова. Однако уральцы не предполагали, что игрок будет отлучен на столь длительный срок, сообщил «URA.RU» вице-президент клуба Геннадий Величкин через пресс-службу. Напомним, сегодня стало известно, что Зарипова дисквалифицировали на два года.

Как оказалось, международная федерация хоккея (IIHF) перед плей-офф КХЛ прислала письмо, где говорилось, что в анализе Зарипова обнаружен запрещенный препарат — псевдоэфедрин, позволяющий лучше дышать. Правда, это вещество было в допустимых пределах. Поэтому КХЛ разрешила игроку выступать дальше. Однако одновременно в пробе хоккеиста был обнаружен мочегонный препарат. И WADA решила, что Данис Зарипов использовал его для прикрытия допинга.

«Мы тогда [в феврале] ждали предупреждения, но получилась достаточно жесткая дисквалификация», — признался Геннадий Величкин. По его словам, клуб провел собственное расследование, но так и не смог выяснить, как запрещенные препараты попали в организм Зарипова.

Болельщики обсуждали версию о том, что «Металлург» намеренно «подставил» своего конкурента за высокие места — «Ак Барс». Однако Величкин утверждает, что казанцы знали о ситуации с хоккеистом. Пресс-служба татарстанского клуба подтвердила, что соглашение с Зариповым не вступило в силу, поскольку 36-летний игрок все еще проходил необходимое медобследование. Теперь оба клуба будут совместно оспаривать его дисквалификацию.

Фото: Илья Московец © URA.RU

Игроки и болельщики с большим интересом следят за реакцией руководителей КХЛ, ФХР и Минспорта. Большинство хоккейных боссов высказывается дипломатично. Жестче всех выступил экс-глава КХЛ Александр Медведев. Он назвал недоразумением ситуацию с Данисом Зариповым. «В хоккее нет смысла в допинге, поэтому я очень надеюсь, этот случай будет развеян. Очень хочется надеяться, что это недоразумение. Зарипов — великий хоккеист», — высказал свое мнение Медведев порталу «Р-Спорт».

Один из руководителей клуба КХЛ в неофициальном разговоре с корреспондентом «URA.RU» посетовал, что уральский хоккеист вынужден будет «повесить бутсы на гвоздь». «Данису уже 36 лет. Через два года дисквалификации будет 38 лет. В таком возрасте он уже не вернется на былой уровень», — сказал собеседник. Что касается имиджа «Металлурга», то допинг-пробы Зарипова вряд ли по нему ударят. «Если не вскроются какие-то еще детали, то эта ситуация вряд ли ударит по магнитогорцам или казанцам. Они объявили, что будут защищать хоккеиста. Скорее, здесь будут говорить об очередной атаке WADA на российский спорт», — говорит собеседник «URA.RU».

Информацию о положительных допинг-пробах обнародовала Континентальная хоккейная лига во вторник на своем официальном сайте. В сообщении говорилось, что запрещенные вещества обнаружены у Дерека Смита («Медвешчак», Загреб), Андрея Конева («Адмирал», Владивосток) и у Даниса Зарипова. Последний обозначен игроком магнитогорского «Металлурга», хотя в нынешнее межсезонье у него истек контракт с уральцами, и хоккеист договорился о переходе в казанский «Ак Барс».

По данным КХЛ, у Даниса Зарипова обнаружены препараты, относящиеся к классам S6.b (стимуляторы) и S5 (диуретики и маскирующие агенты). Уралец получил самое жесткое наказание. Дисциплинарный комитет IIHF отлучил от хоккея Конева до 19 ноября 2017 года, Смита — до 2 сентября 2018-го, а Даниса Зарипова — аж до 22 мая 2019-го.

Данис Зарипов начал карьеру в 1996 году в челябинском «Мечеле». В 17 лет форвард уехал в Северную Америку, и, выступая за «Свифт Каррент Бронкос» в Западной хоккейной лиге (WHL), в сезоне-1998/99 в 62 матчах забросил 23 шайбы и сделал 8 передач. В следующем сезоне он вернулся в «Мечел». А в 2001 году перешел в «Ак Барс», где провел дюжину сезонов, став лидером клуба и чемпионом России в 2006 году и двукратным обладателем Кубка Гагарина в 2009 и 2010 годах. Перейдя в магнитогорский «Металлург», он с ходу стал одним из лидеров команды, выиграв в 2014 и 2016 годах Кубок Гагарина. Зарипов трижды выигрывал чемпионат мира со сборной России в 2008, 2009 и 2014 годах. Всего в КХЛ в 603 матчах он набрал 565 (254 голов + 311 результативных передач) очков.