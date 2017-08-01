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01 августа 2017
16:06  01 августа 2017 0

Уральцы за полгода купили почти 30 млн литров водки. Какие регионы выпили больше? РЕЙТИНГ

Акция уничтожения паленого алкоголя. контрафакт. Екатеринбург, водка, алкоголь, струя, слив
За первые полгода 2017 года в округе в розницу было продано 28 362 860 литров водкиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители Ямала оказались самыми большими любителями водки среди всех регионов Уральского федерального округа. Управление Росалкогольрегулирования по УрФО предоставило «URA.RU» цифры по продаже «беленькой» на Урале за первые полгода 2017-го. Опираясь на них, мы подготовили рейтинг «самых пьяных» субъектов на территории Большого Урала.

По данным управления Росалкогольрегулирования по УрФО, за первые полгода 2017-го в округе в розницу было продано 28 362 860 литров водки. Из них 11,2 млн литров было выпито свердловчанами. Еще 6,4 млн литров купили челябинцы, 4,6 млн литров — югорчане, 3,07 млн литров — тюменцы, 1,8 млн литров —ямальцы и 1,03 млн литров — курганцы.

Хотя на Свердловскую область с населением 4,3 млн человек приходится целая треть проданной водки, в рейтинге «самых пьяных» субъектов она занимает только третье место. На душу населения здесь приходится только 2,6 лира водки. Лидером оказался Ямал — 3,6 литра водки на человека.

«Самые пьяные» регионы Большого Урала:

— Ямал — 3,6 литра водки на человека.

— Югра — 2,8 литра водки на человека.

— Свердловская область — 2,6 литра водки на человека.

— Тюменская область — 2,1 литра водки на человека.

— Челябинская область — 1,8 литра водки на человека.

— Курганская область — 1,2 литра водки на человека.

Акция уничтожения паленого алкоголя. контрафакт. Екатеринбург, водка
Почти треть всей проданной водки приходится на Свердловскую область
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Главный нарколог Свердловской области Олег Забродин сказал «URA.RU», что в регионе количество больных алкоголизмом снижается уже пять лет. Показатель распространенности почти в два раза меньше среднероссийского. Специалист дал понять, что количество водки на душу населения в Свердловской области может быть еще ниже, чем показали цифры.

«Предлагаю проанализировать стоимость крепкого алкоголя по субъектам и учесть, что в Екатеринбург за товаром приезжают граждане и оптовики из других регионов, причем в большом количестве», — сказал Забродин нашему агентству.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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