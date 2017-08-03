ЕВРАЗ НТМК стал победителем федерального отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» в номинации «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение». Комбинату вручили диплом за экологическую работу в 2016 году.
В конкурсе, который проводится Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Ассоциацией промышленников горно-металлургического комплекса России и Горно-металлургическим профсоюзом России, приняли участие 56 предприятий из 24 регионов страны.
Как отмечают в пресс-службе предприятия, ЕВРАЗ НТМК ежегодно реализует комплекс мероприятий для снижения негативной нагрузки на окружающую среду. Так, 2016 год прошел под знаком модернизации коксохимического производства. Благодаря введению в работу новых установок верхнего налива сырого бензола выбросы этого вещества в атмосферу сократились на 5 тонн в год.
В настоящее время на предприятии ведется техническое перевооружение установки сухого тушения кокса (УСТК). Модернизация оборудования УСТК позволит заменить природный газ в доменном производстве коксовым, а это значительно сократит выбросы комбината — на 20%.
Также в прошлом году ЕВРАЗ НТМК начал строительство новой доменной печи, где будут использованы самые передовые технологии. Печь будет обладать двумя полностью закрытыми литейными дворами и мощными аспирационными установками. Над каждым выпуском чугуна установят верхние улавливающие зонты и эффективные рукавные фильтры, которые в 2,5 раза повысят степень очистки воздуха.
На ЕВРАЗ НТМК активно ведется переработка текущих и накопленных металлургических шлаков. Объемы переработки в 2,3 раза превышают объемы их образования. Вовлечение в процесс ранее образованных отходов позволяет минимизировать воздействие от их хранения на окружающую среду.
За последние 10 лет ЕВРАЗ НТМК направил на реализацию экологических программ около 8 млрд рублей. Природоохранная деятельность предприятия соответствует международному стандарту ISO 14001:2004.