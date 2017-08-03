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03 августа 2017
02 августа 2017
Главные новости Свердловской области
15:59  03 августа 2017 0

Тагил — не грязный! Министерство промышленности похвалило ЕВРАЗ НТМК за экологию

Нижнетагильский металлургический комбинат. Совещание во главе с Евгением куйвашевым во Дворце культуры города. Нижний Тагил, нтмк, металлургия, производство колес
ЕВРАЗ НТМК получил диплом за природоохранную деятельностьФото: Владимир Жабриков © URA.RU

ЕВРАЗ НТМК стал победителем федерального отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» в номинации «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение». Комбинату вручили диплом за экологическую работу в 2016 году.

В конкурсе, который проводится Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Ассоциацией промышленников горно-металлургического комплекса России и Горно-металлургическим профсоюзом России, приняли участие 56 предприятий из 24 регионов страны.

Как отмечают в пресс-службе предприятия, ЕВРАЗ НТМК ежегодно реализует комплекс мероприятий для снижения негативной нагрузки на окружающую среду. Так, 2016 год прошел под знаком модернизации коксохимического производства. Благодаря введению в работу новых установок верхнего налива сырого бензола выбросы этого вещества в атмосферу сократились на 5 тонн в год.

Аналогичной награды ЕВРАЗ НТМК удостоился и по итогам 2015 года

В настоящее время на предприятии ведется техническое перевооружение установки сухого тушения кокса (УСТК). Модернизация оборудования УСТК позволит заменить природный газ в доменном производстве коксовым, а это значительно сократит выбросы комбината — на 20%.

Также в прошлом году ЕВРАЗ НТМК начал строительство новой доменной печи, где будут использованы самые передовые технологии. Печь будет обладать двумя полностью закрытыми литейными дворами и мощными аспирационными установками. Над каждым выпуском чугуна установят верхние улавливающие зонты и эффективные рукавные фильтры, которые в 2,5 раза повысят степень очистки воздуха.

На ЕВРАЗ НТМК активно ведется переработка текущих и накопленных металлургических шлаков. Объемы переработки в 2,3 раза превышают объемы их образования. Вовлечение в процесс ранее образованных отходов позволяет минимизировать воздействие от их хранения на окружающую среду.

За последние 10 лет ЕВРАЗ НТМК направил на реализацию экологических программ около 8 млрд рублей. Природоохранная деятельность предприятия соответствует международному стандарту ISO 14001:2004.

Наталья Володина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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