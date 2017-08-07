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07 августа 2017
06 августа 2017
Главные новости Свердловской области
19:02  07 августа 2017 0

Уральский город официально перешел под власть «Совета директоров». Такого в России еще не было

Обсуждение
Кто будет управлять Богдановичем - теперь будут решать на заводахФото: Владимир Андреев © URA.RU

Политический кризис в Богдановиче (Свердловская область) преподносит новые сюрпризы. Утром 7 августа в местной мэрии два главы города спорили о том, кто кому мешает работать, а днем власть над муниципалитетом перешла в руки коммерсантов. Причем о последнем было объявлено официально. Впервые в России бизнес прямо заявил о своем намерении контролировать жизнь в отдельно взятом муниципалитете и это намерение поддержали региональные власти.

Утром понедельника в администрации прошла инаугурация «нового мэра» Владимира Голованова. Его избрание оспаривает прокуратура, поэтому официально градоначальник не признан и клятву верности он приносил в коридоре мэрии. В кабинет его так и не пустили — действующий градоначальник Владимир Москвин попросил покинуть помещение и не мешать работать. Обе стороны обратились с заявлениями в суд и полицию. Возникшее двоевластие парализовало работу: городская дума бунтует, а сотрудники мэрии распущены в отпуска до прояснения ситуации.

На фоне скандала сегодня прозвучало экстренное заявление от имени «Совета директоров» города, обещающего взять власть в свои руки.

«Мы, руководители крупных городских предприятий и организаций, в сложившейся ситуации принимаем серьезное решение о выдвижении и поддержке достойных, грамотных, болеющих душой за свою территорию кандидатов от своих предприятий и организаций в новый созыв Думы. Сделаем все от нас зависящее для их избрания».

Заявление «Совета директоров» уже было поддержано в руководстве регионального отделения «Единой России» и администрации губернатора Свердловской области.

Игорь Чукреев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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