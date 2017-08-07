Политический кризис в Богдановиче (Свердловская область) преподносит новые сюрпризы. Утром 7 августа в местной мэрии два главы города спорили о том, кто кому мешает работать, а днем власть над муниципалитетом перешла в руки коммерсантов. Причем о последнем было объявлено официально. Впервые в России бизнес прямо заявил о своем намерении контролировать жизнь в отдельно взятом муниципалитете и это намерение поддержали региональные власти.
Утром понедельника в администрации прошла инаугурация «нового мэра» Владимира Голованова. Его избрание оспаривает прокуратура, поэтому официально градоначальник не признан и клятву верности он приносил в коридоре мэрии. В кабинет его так и не пустили — действующий градоначальник Владимир Москвин попросил покинуть помещение и не мешать работать. Обе стороны обратились с заявлениями в суд и полицию. Возникшее двоевластие парализовало работу: городская дума бунтует, а сотрудники мэрии распущены в отпуска до прояснения ситуации.
На фоне скандала сегодня прозвучало экстренное заявление от имени «Совета директоров» города, обещающего взять власть в свои руки.
«Мы, руководители крупных городских предприятий и организаций, в сложившейся ситуации принимаем серьезное решение о выдвижении и поддержке достойных, грамотных, болеющих душой за свою территорию кандидатов от своих предприятий и организаций в новый созыв Думы. Сделаем все от нас зависящее для их избрания».
Заявление «Совета директоров» уже было поддержано в руководстве регионального отделения «Единой России» и администрации губернатора Свердловской области.