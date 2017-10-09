Зампредседатель Госдумы Сергей Неверов должен занять пост главы фракции «Единой России». С таким предложением выступил глава партии, премьер-министр Дмитрий Медведев.
«Его знают по всей стране, его уважают коллеги, сторонники и оппоненты. Наша фракция — самая большая в Госдуме. Она требует чёткого, уверенного руководства. И Сергей Иванович обладает необходимым для этого опытом и характером. Мы все знаем его как человека, который умеет налаживать диалог, находить компромиссы», — приводит слова Медведева Life.
Прежний глава фракции Владимир Васильев ранее был по решению президента РФ Владимира Путина назначен врио главы Республики Дагестан.