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09 октября 2017
14:43  09 октября 2017 0

Медведев предложил Неверову возглавить фракцию «ЕР»

Марафон
Неверов может возглавить фракциюФото: Владимир Андреев © URA.RU

Зампредседатель Госдумы Сергей Неверов должен занять пост главы фракции «Единой России». С таким предложением выступил глава партии, премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Его знают по всей стране, его уважают коллеги, сторонники и оппоненты. Наша фракция — самая большая в Госдуме. Она требует чёткого, уверенного руководства. И Сергей Иванович обладает необходимым для этого опытом и характером. Мы все знаем его как человека, который умеет налаживать диалог, находить компромиссы», — приводит слова Медведева Life.

Прежний глава фракции Владимир Васильев ранее был по решению президента РФ Владимира Путина назначен врио главы Республики Дагестан.

Данил Бардин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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