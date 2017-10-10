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10 октября 2017
09 октября 2017
07:58  10 октября 2017 0

Джон Сноу из «Игры престолов» напугал невесту отрубленной головой в холодильнике. ВИДЕО

Актер чуть не расстался с невестой из-за шуткиФото: Wikimedia Commons

Британский актер Кит Харингтон рассказал о первоапрельской шутке, которой он разыграл свою невесту Роуз Лесли, с которой они вместе снимались в сериале «Игра престолов».

На кадрах записи видно, как Лесли подходит к холодильнику, открывает дверцу и с криков отпрыгивает в сторону, увидев отрубленную голову собственного жениха, пишет агентство Nation News. Автор шутки отметил, что его розыгрыш оказался неудачным, так как его возлюбленная была доведена до слез. Если же он повторит свою шутку, Роуз пообещала расстаться с ним.

Ранее «URA.RU» писало о том, что пара из «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли приняли решение о создание семьи.

Лев Истомин
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