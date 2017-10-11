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11 октября 2017
10 октября 2017
Главные новости Свердловской области
09:24  11 октября 2017 0

В Екатеринбурге сын вытолкнул мать с седьмого этажа

Экскурсия с Еленой Прислоновой. Екатеринбург, многоэтажка, жилье, недвижимость, прислонова елена
Женщина выпала из окна многоэтажкиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Екатеринбуржцу, вытолкнувшему свою мать из окна квартиры на седьмом этаже, вынесли приговор, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Как установил суд, житель Екатеринбурга Павел Рожин во время ссоры с матерью вытолкнул ее из окна квартиры на седьмом этаже. Дом расположен в микрорайоне Сортировка. Женщина получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась на месте.

Подсудимый свою вину отрицал, объясняя падение матери из окна несчастным случаем. Однако суд учел показания свидетелей, рассказавших, как после трагедии Рожин пытался отогнать очевидцев от тела матери и скрыть следы преступления.

Железнодорожный районный суд г. Екатеринбурга признал Павла Рожина виновным в совершении преступления по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и приговорил к 11 годам колонии строгого режима.

Артем Косых
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