В Екатеринбурге сын вытолкнул мать с седьмого этажа

Екатеринбуржцу, вытолкнувшему свою мать из окна квартиры на седьмом этаже, вынесли приговор, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Как установил суд, житель Екатеринбурга Павел Рожин во время ссоры с матерью вытолкнул ее из окна квартиры на седьмом этаже. Дом расположен в микрорайоне Сортировка. Женщина получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась на месте.
Подсудимый свою вину отрицал, объясняя падение матери из окна несчастным случаем. Однако суд учел показания свидетелей, рассказавших, как после трагедии Рожин пытался отогнать очевидцев от тела матери и скрыть следы преступления.
Железнодорожный районный суд г. Екатеринбурга признал Павла Рожина виновным в совершении преступления по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и приговорил к 11 годам колонии строгого режима.