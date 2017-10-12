07:36 12 октября 2017 0

Актер признается, что его амулет - это вера, Бог Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ведущий «Битвы экстрасенсов» на ТНТ Марат Башаров поделился своими наблюдениями о том, кто из медиумов обычно доходит до финала, а кто быстро вылетает из программы. По мнению актера, многое понятно уже сразу по поведению экстрасенсов.

«Если экстрасенс выглядит достаточно просто и не пытается сразу что-то доказать, чем-то удивить, напугать, то, как правило, из этого человека получается что-то дельное», — рассказал Башаров в интервью «Телепрограмме». По словам актера, такие люди, как правило, выходят в финал программы. А вот те, кто с первой встречи пытаются показать, какие они маги, колдуны, волшебники — быстро вылетают, отмечают «Дни.ру» со ссылкой на телеведущего.

Журналисты напомнили Башарову, что сам он в эфире призывает не нести магам и экстрасенсам деньги и попросили актера дать совет зрителям, как не стать жертвой шарлатанов.

«Наша программа призывает проверять экстрасенсов, а не слепо доверять им, — пояснил Башаров. — И в каждой программе мы призываем: не ходите на платные приемы ни к кому. Но все без толку! Ну что ж, горбатого могила исправит!» Актер убежден, что платить нужно по факту, когда экстрасенс действительно оказал помощь, а не за какой-то «прием». Башаров напомнил, что даже победители «Битвы» не раз ошибались в испытаниях.

«Поэтому будьте добры, граждане великой нашей страны! Не будьте дураками! — призвал телеведущий. — Я понимаю, что в детстве все мы читали сказки. Прошло много лет, но некоторые до сих пор мечтают, чтобы их желания исполнялись по щучьему велению: я буду сидеть на печи, ни фига не делать, а за меня щука или кто-то там еще совершит чудо. Так же и в этой ситуации: я работать не хочу — пусть экстрасенсы сделают меня счастливым».

Актер уверен, что надеяться на чудо можно, но «работать надо, а не бегать по экстрасенсам, чтобы они вам сняли порчу, сглаз и прочее». По словам Башарова, его собственный оберег — это вера и Бог. «Это мой и амулет, и оберег, и ведущий по жизни, мой спаситель, мой хранитель, — признался актер. — По-арабски — дин (исламский термин, в переводе — „вера“)».