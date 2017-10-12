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12 октября 2017
11 октября 2017
Главные новости Москвы
07:36  12 октября 2017 0

«Не будьте дураками». Башаров рассказал, кто обычно доходит до финала «Битвы экстрасенсов»

Марат Башаров после хоккейного матча со сборной правительства Свердловской области. Екатеринбург, жест, слеза, башаров марат, протирает глаз
Актер признается, что его амулет - это вера, БогФото: Александр Мамаев © URA.RU

Ведущий «Битвы экстрасенсов» на ТНТ Марат Башаров поделился своими наблюдениями о том, кто из медиумов обычно доходит до финала, а кто быстро вылетает из программы. По мнению актера, многое понятно уже сразу по поведению экстрасенсов.

«Если экстрасенс выглядит достаточно просто и не пытается сразу что-то доказать, чем-то удивить, напугать, то, как правило, из этого человека получается что-то дельное», — рассказал Башаров в интервью «Телепрограмме». По словам актера, такие люди, как правило, выходят в финал программы. А вот те, кто с первой встречи пытаются показать, какие они маги, колдуны, волшебники — быстро вылетают, отмечают «Дни.ру» со ссылкой на телеведущего.

Журналисты напомнили Башарову, что сам он в эфире призывает не нести магам и экстрасенсам деньги и попросили актера дать совет зрителям, как не стать жертвой шарлатанов.

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«Наша программа призывает проверять экстрасенсов, а не слепо доверять им, — пояснил Башаров. — И в каждой программе мы призываем: не ходите на платные приемы ни к кому. Но все без толку! Ну что ж, горбатого могила исправит!» Актер убежден, что платить нужно по факту, когда экстрасенс действительно оказал помощь, а не за какой-то «прием». Башаров напомнил, что даже победители «Битвы» не раз ошибались в испытаниях.

«Поэтому будьте добры, граждане великой нашей страны! Не будьте дураками! — призвал телеведущий. — Я понимаю, что в детстве все мы читали сказки. Прошло много лет, но некоторые до сих пор мечтают, чтобы их желания исполнялись по щучьему велению: я буду сидеть на печи, ни фига не делать, а за меня щука или кто-то там еще совершит чудо. Так же и в этой ситуации: я работать не хочу — пусть экстрасенсы сделают меня счастливым».

Актер уверен, что надеяться на чудо можно, но «работать надо, а не бегать по экстрасенсам, чтобы они вам сняли порчу, сглаз и прочее». По словам Башарова, его собственный оберег — это вера и Бог. «Это мой и амулет, и оберег, и ведущий по жизни, мой спаситель, мой хранитель, — признался актер. — По-арабски — дин (исламский термин, в переводе — „вера“)».

Татьяна Трушина
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