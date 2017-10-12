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Главные новости Челябинской области
12:13  12 октября 2017 0

В Челябинске таксист убил пассажира, врезавшись в столб. ФОТО, ВИДЕО

Основной удар пришелся на ту часть, где сидел пассажирФОТО: «Типичный Челябинск»

В Челябинске водитель «Яндекс.Такси» въехал в фонарный столб. Пассажир погиб. Об инциденте сообщает паблик «Типичный Челябинск».

ДТП с участием автомобиля Nissan с наклейками «Яндекс.Такси» произошло в среду утром, 11 сентября, на улице Молодогвардейцев, напротив дома 26, в Челябинске. Как пишут очевидцы в соцсетях, водитель иномарки вильнул в сторону и врезался в фонарный столб. Основной удар пришелся на ту часть, где сидел пассажир. Жители соседних домов сообщают, что пассажир был не пристегнут. После удара он вылетел через лобовое стекло и погиб.

ГИБДД выясняет обстоятельства ДТП.

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ФОТО: «Типичный Челябинск»

ВИДЕО: «74.ру»

Альбина Золотухина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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