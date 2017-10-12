В Челябинске водитель «Яндекс.Такси» въехал в фонарный столб. Пассажир погиб. Об инциденте сообщает паблик «Типичный Челябинск».
ДТП с участием автомобиля Nissan с наклейками «Яндекс.Такси» произошло в среду утром, 11 сентября, на улице Молодогвардейцев, напротив дома 26, в Челябинске. Как пишут очевидцы в соцсетях, водитель иномарки вильнул в сторону и врезался в фонарный столб. Основной удар пришелся на ту часть, где сидел пассажир. Жители соседних домов сообщают, что пассажир был не пристегнут. После удара он вылетел через лобовое стекло и погиб.
ГИБДД выясняет обстоятельства ДТП.
ВИДЕО: «74.ру»