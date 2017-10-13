Скандальный актер Алексей Панин в новом выпуске YouTube-шоу «Хайповости» прокомментировал информацию о возвращении на прилавки настойки боярышника. Панин снялся в рекламе, которая выполнена в стиле презентации продуктов компании Apple.
Будто рекламируя долговечность аккумулятора смартфона, Панин заявил, что настойка «держит до двух дней при правильном употреблении» и «разлита в бутылки из цельного куска стекла».
Голосовой помощник в продукте «боярышник» называется «Белочка». Для его активации достаточно сказать «Привет, синька», — заключил актер.
Запрет на продажу настойки из боярышника был введен Роспотребнадзором в декабре 2016 года, когда от употребления настойки для ванн в качестве алкоголя в Иркутске и области погибло 78 человек.