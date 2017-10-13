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13 октября 2017
13:48  13 октября 2017 0

Панин снялся в рекламе боярышника в стиле презентации Apple. ФОТО

Открытая лицензия 09.06.2015 Алексей Панин, панин алексей
"Держит до двух дней"Фото: Кадр из фильма "Артефакт"

Скандальный актер Алексей Панин в новом выпуске YouTube-шоу «Хайповости» прокомментировал информацию о возвращении на прилавки настойки боярышника. Панин снялся в рекламе, которая выполнена в стиле презентации продуктов компании Apple.

Будто рекламируя долговечность аккумулятора смартфона, Панин заявил, что настойка «держит до двух дней при правильном употреблении» и «разлита в бутылки из цельного куска стекла».

Голосовой помощник в продукте «боярышник» называется «Белочка». Для его активации достаточно сказать «Привет, синька», — заключил актер.

Запрет на продажу настойки из боярышника был введен Роспотребнадзором в декабре 2016 года, когда от употребления настойки для ванн в качестве алкоголя в Иркутске и области погибло 78 человек.

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Фото: prt scr YouTube

Иван Антонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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