Пятнадцатилетняя школьница из Краснокамска, переспавшая с другом и ради популярности придумавшая историю о сексе с отчимом, пожаловалась на работу следователей в своем новом видеообращении.
Ранее девушка призналась в интимной связи с приятелем, после которой подругам она рассказала, что переспала со своим отчимом. После того, как эта история получила огласку и заинтересовала правоохранительные органы, школьница отказалась от своих обвинений в отношении мужчины.
По словам девушки, все показания ей надиктовали следователи. Кроме того, она отметила, что давление также оказывалось на её отчима, который в итоге признал себя виновным. Следователи якобы заявили школьнице, что её слова создают им «лишние проблемы». В конце нового видео девушка потребовала Генеральную прокуратуру РФ наказать всех, кто нарушил права её отчима. Школьница также попросила выпустить его на свободу.
Ранее сотрудник пресс-службы СУ СК РФ по Пермскому краю Ирина Незнамова в ответ на обращение «URA.RU» заявила, что никакого давления на отчима школьницы не оказывалось. Кроме того, в СК отметили, что в ходе судебного процесса от членов семьи обвиняемого не поступало никаких замечаний.