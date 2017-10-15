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Главные новости Пермского края
17:03  15 октября 2017 0

Пермячка, ради славы обвинившая отчима в изнасиловании, записала видео для прокуратуры

Клипарт. Насилие , страх, подросток, насилие, сила, женщина, понукание, тирания, диспотизм
Школьница заявила, что на нее давилиФото: depositphotos.com © URA.RU

Пятнадцатилетняя школьница из Краснокамска, переспавшая с другом и ради популярности придумавшая историю о сексе с отчимом, пожаловалась на работу следователей в своем новом видеообращении.

Ранее девушка призналась в интимной связи с приятелем, после которой подругам она рассказала, что переспала со своим отчимом. После того, как эта история получила огласку и заинтересовала правоохранительные органы, школьница отказалась от своих обвинений в отношении мужчины.

По словам девушки, все показания ей надиктовали следователи. Кроме того, она отметила, что давление также оказывалось на её отчима, который в итоге признал себя виновным. Следователи якобы заявили школьнице, что её слова создают им «лишние проблемы». В конце нового видео девушка потребовала Генеральную прокуратуру РФ наказать всех, кто нарушил права её отчима. Школьница также попросила выпустить его на свободу.

Ранее сотрудник пресс-службы СУ СК РФ по Пермскому краю Ирина Незнамова в ответ на обращение «URA.RU» заявила, что никакого давления на отчима школьницы не оказывалось. Кроме того, в СК отметили, что в ходе судебного процесса от членов семьи обвиняемого не поступало никаких замечаний.

Виктор Жуков
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