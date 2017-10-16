17:20 16 октября 2017 0

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Озерске Фото: пресс-служба группы ЧТПЗ

В Озерске Челябинской области политики, бизнесмены и священнослужители отпраздновали пятилетие освещения храма Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября. Совладелец группы ЧТПЗ Андрей Комаров в торжественный день получил сразу две награды — от Челябинской митрополии и губернатора области Бориса Дубровского.

В торжественных мероприятиях, посвященных престольному празднику Покрова Святой Богородицы и 5-летию освещения храма, участвовали губернатор Челябинской области Борис Дубровский, акционер группы ЧТПЗ Андрей Комаров, митрополит Челябинский и Миасский Никодим, а также представители администрации Озерска, компании и жители города, рассказали «URA.RU» в пресс-службе группы ЧТПЗ.

Торжество началось с Божественной литургии в храме Покрова Пресвятой Богородицы, после которой духовенство и прихожане присоединились к крестному ходу. Его возглавил митрополит Челябинский и Миасский Никодим. За активное участие в строительстве храма и его поддержку он удостоил акционера группы ЧТПЗ Андрея Комарова медалью Челябинской митрополии «За благие труды».

Затем в театре драмы «Наш дом» губернатор Челябинской области Борис Дубровский вручил Андрею Комарову знак «Почетный гражданин Челябинской области». «За время своего существования храм Покрова Пресвятой Богородицы стал центром притяжения жителей Озерска. Уверен, что он продолжит развиваться, будет и дальше помогать людям в обретении веры и участвовать в воспитании подрастающего поколения», — отметил Комаров.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы, построенный в 2012 году при активном участии Андрея Комарова, стал первым храмом в Озерске.