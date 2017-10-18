За избиение пермской школьницы ответит мама обидчицы

17:51 18 октября 2017 0

Следователи не стали возбуждать уголовное дело по факту избиения юной жительницы Березников сверстниками Фото: depositphotos.com © URA.RU

Следователи не стали возбуждать уголовное дело по факту избиения юной жительницы Березников сверстниками. Обидчики девочки еще не достигли возраста уголовной ответственности. За подростковую жестокость ответит мама одной из нападавших.

13-летнюю девочку избили ее одноклассницы. Они пинали девочку, подожгли ей волосы и сняли расправу на видео, которое вскоре попало в Интернет. По словам самой пострадавшей, над ней издевались за то, что она выдала интимный секрет одной из своих подруг. Обидчицы же утверждают, что их жертва поплатилась за то, что украла телефон. В школе, где учатся подростки, предполагали, что видео могло быть постановочным, но следователи уверяют, что оно было настоящим. При этом в краевом СУ СКР корреспонденту «URA.RU» сообщили, что уголовное дело в отношении малолетних хулиганок возбуждено не будет. «Подростки еще не достигли возраста уголовной ответственности», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Как стало известно «URA.RU», за жестокое избиение девочки ответит мама одной из ее обидчиц — ей назначено административное наказание. Какое именно — пока неизвестно.

Пострадавшая девочка воспитывалась в неблагополучной семье — ее и младшего брата забрали у родителей. Сейчас они находятся в семейной воспитательной группе. «Дети чувствуют себя хорошо, в семейной воспитательной группе им комфортно», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе краевого минсоцразвития. На днях прошел межведомственный консилиум о реабилитации семьи, планируется вернуть несовершеннолетних в семью.

В министерстве добавили, что девочка продолжает обучение в школе, занятия не пропускает, учителя замечаний к ней не имеют. Она любит читать, посещает кружок дополнительного образования по танцам. Из ее странички в соцсетях известно, что она скучает по своим подругам и ждет их в гости.

Обидчики девочки воспитывались в благополучных семьях, однако в одной семье младший брат состоит на учете в ОДН.