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Главные новости Курганской области
17:09  20 октября 2017 0

Улицы Кургана стережет Ночной дозор из «Игры престолов». ФОТО

На стражей Ночного дозора оборачивались на улицахФото: akvatehnika_kurgan, vk.com

Курганцы заметили на улицах стражей Ночного дозора из культового сериала «Игра престолов». Молодые люди в одеяниях, стилизованных под старину, и клинками в руках разгуливают по городу уже второй день подряд.

Герои сериала вызвали ажиотаж среди курганцев: жители города оглядывались им в след и с удовольствием делали селфи. В социальных сетях необычная гвардия тоже вызвала оживление. Фото стражей на Некрасовском мосту опубликовали в паблике «Инцидент | Курган».

«Когда решил переехать из Кургана в Винтерфелл», — прокомментировал снимок автор. «В Северном который находится?» — пошутил Артем Патраков. Максим Милославский и Катерина Казанцева сошлись во мнении, что диковинно одетые молодые люди вовсе не Ночной дозор, а сотрудники ГИБДД, которым выдали зимнюю форму. Ксения Прикоп предположила, что уже начались съемки клипа Максима Фадеева и Григория Лепса в Кургане. Андрей Плевецкий эмоционально отметил: «Курган — город „депрессива“, а тут — позитив. Респект чудакам!».

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Героев саги Джорджа Мартина заметили на Некрасовском мосту в Кургане Фото: inckrgn, vk.com

Появление героев сериала на курганских улицах — часть промо-кампании «Зима близко» от одной из торговых организаций города. Ранее «URA.RU» сообщало, что местная полиция задержала машину с «железным троном» в прицепе.

Вера Чернышева
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