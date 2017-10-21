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21 октября 2017
20 октября 2017
Главные новости 
05:57  21 октября 2017 0

На трассе Пермь — Екатеринбург столкнулись 20 автомобилей. ФОТО, ВИДЕО

Авария на Карла Либкнехта-Ленина. Екатеринбург, автомобильная авария, дтп, разбитое окно
Массовое ДТП на несколько часов перекрыло движение на трассеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

На участке федеральной трассы Пермь — Екатеринбург в районе 36 км у поселка Звездный произошла массовая автоавария. По словам очевидцев, из-за гололеда пострадало около 20 машин.

На месте аварии замечены машины «скорой» и ДПС
Фото: подписчик сообщества «Подслушано Пермь»

Сообщение с предупреждением об аварии появилось в сообществе «Подслушано Пермь» в социальной сети «ВКонтакте». «Ребята, аккуратнее, кто едет на Екатеринбург. Большая авария на мосту, который ремонтировали летом», — написал один из подписчиков. В комментариях к посту один из очевидцев добавил, что трассу посыпали песком, а на месте ДТП замечены машины скорой помощи и ДПС.

О количестве пострадавших пока не известно. По информации одного из интернет-пользователей, дорога уже расчищена, движение по трассе не затруднено.

Наталья Полетавкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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