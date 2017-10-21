Многодетные семьи могут получить право парковаться на местах для инвалидов

13:11 21 октября 2017 0

Многодетные жалуются, что припарковаться бывает сложно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Многодетным семьям могут разрешить парковаться на местах для инвалидов. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в Госдуму. Также предлагается ввести опознавательный знак «Многодетная семья».

С этой инициативой выступили депутат нижней палаты российского парламента Владимир Драчёв и депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Депутаты пояснили, что многодетные семьи часто жалуются на сложность при парковке, а места для инвалидов, как правило, бывают свободны, пишет RT.

Они также считают, что на местах для инвалидов следует разрешить парковаться опекунам людей с ограниченными возможностями. Для реализации идеи планируется создать единый реестр с номерами автомобилей, за которыми будет закреплено это право.