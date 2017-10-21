Прокуратура Каменска-Уральского организовала проверку по сообщению «URA.RU» об отказе медиков из бригады скорой помощи госпитализировать пострадавшую жительницу города.
Ранее «URA.RU» писало о том, как соседи девушки стали свидетелями отказа медиков забирать ее в стационар после падения с лестницы. В итоге молодая дама попала в больницу позже, но уже в тяжелом бессознательном состоянии.
Теперь сотрудники городской прокуратуры выясняют все обстоятельства произошедшего, после чего будет дана правовая оценка правомерности действий медиков. Также надзорное ведомство выяснит, что именно стало основанием для отказа в госпитализации. Заинтересовали прокуратуру и слова соседей о том, что бригада скорой помощи прибыла к пациентке только спустя 1,5 часа после поступления вызова.
«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — информирует пресс-служба ведомства.