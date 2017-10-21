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21 октября 2017
20 октября 2017
Главные новости Свердловской области
22:59  21 октября 2017 0

Новости «URA.RU» работают! Отказавшими в помощи девушке из Каменска-Уральского врачами занялась прокуратура

Минирование и эвакуация правительственных зданий. Челябинск, скорая помощь
Бездействие медиков тщательно изучатФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Каменска-Уральского организовала проверку по сообщению «URA.RU» об отказе медиков из бригады скорой помощи госпитализировать пострадавшую жительницу города.

Ранее «URA.RU» писало о том, как соседи девушки стали свидетелями отказа медиков забирать ее в стационар после падения с лестницы. В итоге молодая дама попала в больницу позже, но уже в тяжелом бессознательном состоянии.

Теперь сотрудники городской прокуратуры выясняют все обстоятельства произошедшего, после чего будет дана правовая оценка правомерности действий медиков. Также надзорное ведомство выяснит, что именно стало основанием для отказа в госпитализации. Заинтересовали прокуратуру и слова соседей о том, что бригада скорой помощи прибыла к пациентке только спустя 1,5 часа после поступления вызова.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — информирует пресс-служба ведомства.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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