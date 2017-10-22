Жители начали делиться фотографиями наступившей зимы в соцсетях
В ночь на воскресенье, 22 октября, Екатеринбург засыпало снегом. Жители делятся друг с другом снимками в соцсетях. На дорогах гололед, а читатели «URA.RU» впервые заметили на улицах снегоуборочную технику. А мы предупреждали о непогоде.
«Вот белый снег в Екатеринбурге», — констатировал уралец Юрий Ряпосов «ВКонтакте» около шести утра. Расфокус сообщает о том, что снимок был сделан после выходной ночи с субботы на воскресенье.
«В Екатеринбурге идёт снег, красота.))», — отметила омичка Валентина Филина, сделав фото из окна пассажирского вагона.
В редакции «URA.RU» решили не отставать и сделать снимок покрытого снежком центра. К слову, ночная редакция передавала, что ночью мело «часа полтора».
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Вид на Карла Либкнехта