22:00 18 октября 2017 0

Картина скоро сменится на такую Фото: Владимир Васин © URA.RU (архив)

Метеорологи сообщают, что теплые дни подошли к концу. На Урал идет похолодание с мокрым снегом и гололедом. На Челябинскую область и Прикамье обрушится сильный ветер.

Синоптики заявили, что в ближайшие дни в Югре будет идти мокрый снег. Окружное управление ГИБДД призывает водителей с повышенным вниманием отнестись к погодным изменениям. 19 октября в некоторых районах региона ночью и утром образуется гололед. В Сургуте в течение ближайших двух дней ожидается относительно теплая погода — от +3 до +8 градусов. В субботу и воскресенье выпадут осадки в виде дождя, сообщает сайт СТВ.

По данным Челябинского ЦГМС, на область обрушится сильный ветер. 19 октября его порывы будут достигать 18 метров в секунду. На территории региона ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и днем в большинстве районов пройдут небольшие осадки, в основном в виде дождя. В отдельных районах опасность будет представлять гололедица.

МЧС России предупредило жителей Пермского края о надвигающемся штормовом ветре. По данным краевого гидрометцентра, завтра на регион прольются сильные дожди со снегом, а порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.

МЧС просит граждан быть осторожными, соблюдать простые правила, которые помогут избежать трагедий: не находиться вблизи высоких деревьев, линиями электропередачи, рекламных конструкций. На дорогах следует соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Уходя из дома, нужно закрывать окна и выключать электроприборы, не перегружать электросеть.