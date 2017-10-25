02:44 25 октября 2017 0

Резолюцию Совбеза заблокировали Россия и Боливия Фото: White House/Wikipedia

Представители США выразили крайнее разочарование решением России воспользоваться правом вето при принятии резолюции о продлении мандата миссии ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«Мы разочарованы, мы очень разочарованы, что Россия поставила политические соображения выше жизней сирийских людей, которые были жестоко убиты», — приводит «Газета.ру» заявление официального представителя Госдепартамента США Хизер Нойерт.

Кроме того, США обвинили Россию в поддержке якобы имевшего место применения химического оружия властями Сирии, сообщает RT.

«Блокирование продления полномочий по расследованию означает не что иное, как поддержку Россией использования режимом Асада химического оружия против мирных женщин и детей», — заявила Сандерс на специальном брифинге.

По словам Сандерс, США продолжат этому противостоять.

Как ранее писало «URA.RU», во вторник, 24 октября, Россия и Боливия заблокировали проект резолюции Совбеза ООН о продлении расследования химатак в Сирии. Документ, составленный в основном на данных сирийской оппозиции, поддержали 11 государств. По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, прежде, чем принимать документ, необходимо дождаться результатов расследования инцидента в Хан-Шейхуне 4 апреля. В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что «химическая атака» могла носить постановочный характер.