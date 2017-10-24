Россия помешала ООН продлить расследование химатак в Сирии

21:14 24 октября 2017 2

Резолюция Совбеза была отклонена Фото: White House/Wikipedia

Москва заблокировала проект резолюции Совбеза ООН о продлении расследования химатак в Сирии. Документ поддержали 11 государств, против выступили Россия и Боливия.

Постпред России при ООН Василий Небензя обратился к коллегам по СБ ООН с просьбой дождаться результатов расследования инцидента в Хан-Шейхуне, произошедшего 4 апреля. Российский дипломат также предложил перенести обсуждение сирийского химического досье на 7 ноября, но его инициатива была отвергнута, передает RT.

По словам представителей сирийской оппозиции, из-за химической атаки в Хан-Шейхуне погибли 80 человек. При этом в российском внешнеполитическом ведомстве считают, что данный инцидент мог носить постановочный характер.