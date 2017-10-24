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24 октября 2017
Главные новости Москвы
21:14  24 октября 2017 2

Россия помешала ООН продлить расследование химатак в Сирии

Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон, совет безопасности
Резолюция Совбеза была отклоненаФото: White House/Wikipedia
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Москва заблокировала проект резолюции Совбеза ООН о продлении расследования химатак в Сирии. Документ поддержали 11 государств, против выступили Россия и Боливия.

Постпред России при ООН Василий Небензя обратился к коллегам по СБ ООН с просьбой дождаться результатов расследования инцидента в Хан-Шейхуне, произошедшего 4 апреля. Российский дипломат также предложил перенести обсуждение сирийского химического досье на 7 ноября, но его инициатива была отвергнута, передает RT.

По словам представителей сирийской оппозиции, из-за химической атаки в Хан-Шейхуне погибли 80 человек. При этом в российском внешнеполитическом ведомстве считают, что данный инцидент мог носить постановочный характер.

Олег Теплоухов
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