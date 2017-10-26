В Чайковском задержали крупного чиновника городской администрации

18:26 26 октября 2017 0

После обысков в администрации Чайковского задержана председатель комитета по управлению имуществом Наталья Смышляева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После обысков в администрации города Чайковского Пермского края задержана председатель комитета по управлению имуществом Наталья Смышляева. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Наталью Смышляеву задержали сроком на двое суток. По истечению этого времени следователи примут решение о дальнейшей мере пресечения. В пресс-службе краевого СУ СКР не комментируют эту информацию. В чайковской мэрии корреспонденту «URA.RU» сообщили, что Смышляевой нет на рабочем месте. На вопрос, когда она появится, собеседница положила трубку. Больше к телефону никто не подходил.

Напомним, в среду, 25 октября, в администрации Чайковского городского поселения прошла выемка документов в рамках расследования уголовного дела по статье «Превышение должностных полномочий». Дело возбуждено по факту продажи дачных участков в кооперативе «Рассвет» по заниженной стоимости. По версии следствия, в июне 2017 года мэрия без проведения торгов продала трем членам дачного кооператива «Рассвет», не являющимся жителями Чайковского, 150 земельных участков общей площадью более 16 гектаров за льготную плату в размере 1,5% от кадастровой стоимости земли.

Источники утверждают, что чиновница и девочка, фигурирующая в документе, не просто однофамилицы, а мать и дочь Фото: группа ВК «Чёрный Список г. Чайковский»

Между тем в соцсетях появились фото документов, согласно которым глава Чайковского Алексей Третьяков принял постановление о безвозмездной передаче одной из муниципальных квартир в собственность несовершеннолетней, носящей ту же фамилию, что и председатель комитета по управлению имуществом. Девушке досталось жилье площадью 21,7 квадратных метра. В документе говорилось, что ранее несовершеннолетняя занимала квартиру на условиях социального найма. Контроль исполнения решения возложен на Наталью Смышляеву. Источники утверждают, что чиновница и девочка, фигурирующая в документе, не просто однофамилицы, а мать и дочь.