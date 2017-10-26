21:20 26 октября 2017 1

В жилом доме Донецка взорвался газ Фото: Telegram-канал Life Shot

В результате взрыва в жилом доме в Донецке пострадали пять человек. Об этом сообщил минздрав самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ударная волна повредила несколько квартир. В результате взрыва ранения получили трое взрослых и двое детей, сообщает «Газета.ru».

«На данный момент есть пятеро пострадавших. Из них — двое детей, восемь и четыре с половиной года», — цитирует представителя ведомства издание.

Среди пострадавших также оказалась семнадцатилетняя девушка. Ее доставили в Институт неотложной и восстановительной хирургии им. Гусака с ожогами четвертой степени. Агентство уточняет, что у нее обожжено 98% поверхности тела.