14:27 29 октября 2017 0

Анатолий Гайда празднует юбилей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

29 октября советник губернатора Свердловской области на общественных началах Анатолий Гайда празднует свой 70-летний юбилей. По словам коллег чиновника, он взял отпуск, чтобы отпраздновать эту важную дату за границей. Оставшиеся в регионе соратники Гайды вспоминают, что именно он стоял у истоков многих политических традиций и был участником ключевых событий жизни Среднего Урала.

Его политическая карьера началась в 1993 году, когда Анатолий Гайда занял пост директора Института философии и права УрО РАН. В этот период вокруг руководителя института образовалась группа специалистов, изучающих в теории и на практике предвыборные процессы. Впоследствии они стали родоначальниками уральской школы политического консалтинга, действующей сегодня как внутри России, так и зарубежом.

В этот же год Анатолий Гайда вошел в команду бывшего губернатора Эдуарда Росселя. Стал главным разработчиком Устава Уральской республики, которая была создана в границах Свердловской области. Проект просуществовал лишь чуть более четырех месяцев и стал поводом для отстранения Росселя от власти.

В 1995 году Гайда стал руководителем администрации первого всенародно избранного губернатора области Эдуарда Росселя, в 1997 году — заместителем руководитель администрации. В 1998 году он ушел в отставку, взяв на себя ответственность за силовой подавление демонстрации студентов в центре Екатеринбурга, хотя в действительности не имел отношения к принятию этого решения.

Вернувшись на должность руководителя Института философии и права, Гайда до 2001 года выполнял ряд политических проектов в интересах областных властей. В частности, участвовал в борьбе за контроль над областным отделением партии «Яблоко», проиграв его команде Юрия Кузнецова.

В 2001—2008 годах Анатолий Гайда вновь занимает руководящие посты в администрации губернатора, реализуя ряд проектов по повышению эффективности ее работы. Но затем отношения идеолога с экс-губернатором Эдуардом Росселем испортились. Избравшись в облдуму и возглавив в ней комитет по законодательству, Гайда ушел в оппозицию главе региона. По некоторым оценкам, именно он принял наиболее активное участие в проекте по отстранению Эдуарда Росселя от власти.

Со следующим губернатором Александром Мишариным он выстраивал отношения в качестве независимого консультанта. И лишь в 2013 году после назначения главой Свердловской области Евгений Куйвашева стал его советником на общественных началах.

Анатолий Гайда принимал активное участие в подготовке всех проходивших в последнее время в регионе важных избирательных кампаний, работал над проектами реформ структуры органов власти. И сегодня, несмотря на возраст, продолжает оказывать влияние на свердловскую политику.

Редакция «URA.RU» поздравляет юбиляра и желает ему крепкого здоровья, дальнейших побед!