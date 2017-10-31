Лещенко получил от Путина орден «За заслуги перед Отечеством»

07:43 31 октября 2017 0

Президент оценил вклад Лещенко в развитие отечественной культуры Фото: Wikipedia

Президент России Владимир Путин наградил эстрадного певца Льва Лещенко орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Указ главы РФ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации, передает RT. Лещенко отмечен наградой за «значительный вклад в развитие отечественной культуры и эстрадного искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», пишет «Федеральное агентство новостей».

Таким образом, Лев Лещенко стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Как писало «URA.RU» ранее, певец был одним из хэдлайнеров на масштабном концерте в честь Дня Победы на Октябрьской площади в Екатеринбурге. На самой популярной площадке общегородского праздника выступило более 250 артистов эстрады.