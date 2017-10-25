Убийца пермского зоозащитника может избежать реального наказания

19:05 25 октября 2017 0

Зоозащитники требуют сурового наказания для преступника, убившего пенсионера, который помогал бездомным четвероногим Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми зоозащитники требуют реального срока для мужчины, одним ударом убившего пенсионера, ухаживавшего за бездомными собаками. В распоряжении «URA.RU» оказались материалы уголовного дела, из которых следует, что преступник может отделаться исправительными работами.

Валерий Третьяков, сын погибшего 70-летнего Виталия Третьякова, ведет сбор подписей зоозащитников под коллективным обращением на имя судьи Виталия Перова Индустриального районного суда Перми. Мужчина считает, что его отца в действительности жестоко убили, но преступник избежит реального наказания из-за нежелания следствия и суда провести объективное расследование.

На крыльце этого магазина и погиб зоозащитник Фото из материалов уголовного дела

Трагедия случилась 8 июля 2017 года около 23:30. На крыльце магазина «Продукты» зоозащитника Виталия Третьякова встретил 57-летний Сурков (фамилия изменена) вместе со своим сыном. Возник конфликт, в результате которого пенсионер получил удар в голову и упал на землю. Сурков же с сыном скрылись с места преступления. Зоозащитник в состоянии комы попал в больницу, где через неделю умер.

Судебно-медицинские эксперты пришли к выводу, что смерть Третьякова наступила в результате сразу ряда тяжелых травм: ссадина на затылке, гематомы лобно-височной-теменной области справа, плоскостной гематомы слева, перелома теменной и височной костей справа, ушиба головного мозга в тяжелой степени. Эти повреждения повлекли тяжелые травмы головного мозга. По версии следствия, все это стало результатом лишь одного удара кулаком.

Специалисты в своем заключении отмечают, что Третьякову был нанесен тяжкий вред здоровью. Эксперты утверждают, что перечисленные травмы могли возникнуть от воздействий тупых твердых предметов, но не исключено, что повреждения действительно стали результатом удара рукой в область головы и последовавшего падения.

Свидетели, видевшие нападение на зоозащитника, в своих показаниях отметили, что Сурков был в нетрезвом состоянии. Последний крикнул: «Ты надоел со своими собаками!» и ударил Третьякова, а затем сказал: «Не будешь с собаками ходить». То есть причиной преступления стали именно животные, за которыми ухаживал зоозащитник.

В итоге Суркову предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Это преступление наказывается лишь исправительными или принудительными работами, либо ограничением свободы, либо лишением свободы — во всех случаях на срок не более двух лет.

Валерий Третьяков убежден, что в действительноти имело место убийство, а из уст Суркова и ранее звучали угрозы расправы. Сын зоозащитника уверен, что был нанесен удар тяжелым предметом — погибший получил слишком серьезные травмы для удара кулаком. Ранее Третьяков добивался замены следователя, но безуспешно. Сейчас он будет требовать передать дело другому судье.

«Судья оказывает давление на свидетелей обвинения, не дает полностью высказаться, перебивает, останавливает на важных моментах и задает другой вопрос. Поступающие вопросы свидетелям об орудии убийства и угрозах расправы судья попросту снимал, при этом кричал и угрожал вывести из зала суда. Один из свидетелей вообще находился в состоянии алкогольного опьянения во время допроса. Я считаю, что дело рассматривают необъективно и в интересах подсудимого», — заявляет Валерий Третьяков. Очередное судебное заседание назначено на четверг, 26 октября.

Секретарь судьи Виталия Перова сообщил «URA.RU», что ранее потерпевшая сторона не обращалась с письменными жалобами — процесс проходит в стандартном режиме. Однако сын погибшего задает одни и те же вопросы участникам разбирательств.

Коллективное обращение к судье подписала, в том числе, известный зоозащитник — член правления общества защиты животных «Доброе сердце» Лариса Лосева. «Я хорошо знала Виталия Третьякова — это был безобидный человек и в силу возраста немощный. Он никогда сам не провоцировал конфликты. Человека убили. Ему угрожали, и он говорил об этом. Письмо я подписала, потому что наказание должно быть адекватным преступлению», — отметила собеседница.

Пенсионер Виталий Третьяков, к слову, не был членом зоозащитных организаций. На собственные средства он обустроил утепленный вольер, где и жили бездомные собаки. После гибели зоозащитника животных (у него также жили кошки) разобрали по частным приютам.