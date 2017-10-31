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31 октября 2017
30 октября 2017
Главные новости Свердловской области
19:48  31 октября 2017 0

Собор Святой Екатерины появится на площади 1905 года уже в ноябре

Эскиз ледового городка, посвященного 295-летию Екатеринбурга, представили в мэрииФото: zakupki.gov.ru
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Битва за храм
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Строители ледового городка в Екатеринбурге обыграют тему собора Святой Екатерины. Одна из горок снежного ансамбля, который традиционно расположится на площади 1905 года, в технической документации названа «Собор». Строение будет представлять собой 11-метровую башню, издали напоминающую главную колокольню исторического собора Святой Екатерины.

Весь концепт ледового городка в 2017 году будет посвящен грядущему юбилею — в будущем году Екатеринбургу исполняется 295 лет. «Екатеринбург родился как город-завод. Около перегородившей Исеть плотины стояли доменные печи, медные плавильни и разные „фабрики“. Недаром Екатеринбургский завод в XVIII веке считался самым крупным не только в России, но и в Европе. Юбилей города — радостное событие, которое гармонично сочетается с празднованием Нового года», — говорится в техзадании к госконтракту.

Одна из главных горок — «Собор»
Фото: zakupki.gov.ru

Второй большой горкой, помимо «Собора», в ледовом городке станет «Завод» — композиция, очертания которой напомнят стены первого заводского помещения, выстроенного в далеком 1723 году на берегу Исети. Соединит обе горки ледяная стена под названием «Плотина». Входные группы городка будут обозначены аналогами верстовых столбов, которые сегодня можно встретить на перекрестке улиц Восточной—Декабристов. С одного края, который ближе ТЦ «Европа», городок будет украшать искусственная елка, а с противоположного (ближе к улице 8 Марта) — гигантский торт. А что разместится внутри его деревянного каркаса, не сообщается даже в техзадании.

Ледовый городок в 2016 году был посвящен творчеству писателя Корнея Чуковского, 135 лет со дня рождения которого Россия отпраздновала уже в 2017-м. В 2015-м темой гуляний в городке стал «Праздник Нового года и чудо Рождества», в 2014-м весь год был посвящен предстоящему 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, а в 2013-м — XXII зимним Олимпийским играм в Сочи.

Нюансы застройки будущего ледового городка в этом году в администрации города пока объяснять не готовы. «Сегодня рассмотрение заявок конкурса, а 3 ноября в 501-м кабинете состоится оргкомитет [по ледовому городку]. Можно прийти, все эскизы будут представлены», — ответило управление культуры Екатеринбурга через пресс-секретаря мэрии Анатолия Карманова.

Антон Ольшанников
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