{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Крашенинников: как Ельцин пытался запретить КПРФ перед сдачей власти
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,09
Динамика за 2 недели
Евро 67,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
02 ноября 2017
Главные новости Москвы
16:30  02 ноября 2017 0

Кевину Спейси потребовалась медицинская помощь после каминг-аута

В жизни актера произошло много проблем после обвинений в домогательствахФото: официальная страница Кевина Спейси во «ВКонтакте»

Голливудский актер Кевин Спейси собирается пройти медицинское обследование и лечение после признания в гомосексуальной ориентации и волны обвинений в домогательствах. О планах актера журналистам сообщил его представитель.

Телезвезда попросил паузу, чтобы разобраться со своим здоровьем, рассказал собеседник издания Variety. «В настоящий момент никакой другой информации нет», — отметил представитель Спейси.

Ранее актер Энтони Рапп заявил, что в 14-летнем возрасте стал жертвой домогательств со стороны Кевина Спейси. Якобы, это случилось во время вечеринки. После этого Спейси признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации, но заметил, что не помнит инцидент с Раппом.

После шумихи в СМИ создатели сериала «Карточный домик», в котором Спейси играет главную роль, заявили о приостановке съемок. А международная телевизионная академия отказалась вручать актеру премию «Эмми».

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров