Кевину Спейси потребовалась медицинская помощь после каминг-аута

Голливудский актер Кевин Спейси собирается пройти медицинское обследование и лечение после признания в гомосексуальной ориентации и волны обвинений в домогательствах. О планах актера журналистам сообщил его представитель.
Телезвезда попросил паузу, чтобы разобраться со своим здоровьем, рассказал собеседник издания Variety. «В настоящий момент никакой другой информации нет», — отметил представитель Спейси.
Ранее актер Энтони Рапп заявил, что в 14-летнем возрасте стал жертвой домогательств со стороны Кевина Спейси. Якобы, это случилось во время вечеринки. После этого Спейси признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации, но заметил, что не помнит инцидент с Раппом.
После шумихи в СМИ создатели сериала «Карточный домик», в котором Спейси играет главную роль, заявили о приостановке съемок. А международная телевизионная академия отказалась вручать актеру премию «Эмми».