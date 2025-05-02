Над Россией сбили 121 беспилотник ВСУ

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89 дронов были уничтожены в небе над Крымом, сообщает МО РФ
89 дронов были уничтожены в небе над Крымом, сообщает МО РФ Фото:

За прошедшую ночь российскими средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 121 беспилотник ВСУ. Информацию об этом опубликовало Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — сообщается в telegram-канале ведомства. Больше всего дронов было сбито в небе над Крымом — 89.

23 БПЛА ВСУ были ликвидированы над акваторией Черного моря. Атакам беспилотников также подверглись Краснодарский край, Азовское море, Орловская, Брянская и Белгородская области.

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За прошедшую ночь российскими средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 121 беспилотник ВСУ. Информацию об этом опубликовало Минобороны РФ. «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — сообщается в telegram-канале ведомства. Больше всего дронов было сбито в небе над Крымом — 89. 23 БПЛА ВСУ были ликвидированы над акваторией Черного моря. Атакам беспилотников также подверглись Краснодарский край, Азовское море, Орловская, Брянская и Белгородская области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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