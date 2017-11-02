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02 ноября 2017
01 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
17:45  02 ноября 2017 0

Губернатор Куйвашев может определиться с министром здравоохранения в эту пятницу

Рабочая поездка врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Красноуральск, козицын андрей, куйвашев евгений
У губернатора и главного промышленника региона будет время на обмен мнениямиФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Реформа свердловского правительства
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Фамилия будущего министра здравоохранения Свердловской области может стать известна в пятницу, 3 ноября. В этот день в 10.00 губернатор Евгений Куйвашев, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб и гендиректор УГМК Андрей Козицын откроют модернизированное отделение восстановительного лечения детской горбольницы №9.

«На мероприятии у Козицына будет возможность обговорить с Куйвашевым определенного кандидата. Как ни крути, а минздрав у нас сегодня за УГМК», — объясняет инсайдер в администрации губернатора.

До сих пор обязанности министра здравоохранения исполнял Игорь Трофимов — чиновник, близкий отдельным представителям руководящего состава УГМК. Однако в последние несколько месяцев его аппаратные позиции пошатнулись, и в СМИ появилась информация о возможной смене главы ведомства. В качестве альтернативных вариантов назывались фамилии главного психиатра Свердловской области Олега Сердюка, а также директора страховой медицинской компании «УГМК-Медицина» Игоря Леонтьева. Оба также близки структурам УГМК, а потому не слишком повлияют на баланс сил в областном правительстве.

Помимо Трофимова, статус исполняющих обязанности в свердловском правительстве сохраняют министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, министр культуры Светлана Учайкина, министр промышленности Сергей Пересторонин, министр международных связей Андрей Соболев, министр природных ресурсов Алексей Кузнецов, министр спорта Леонид Рапопорт и руководитель департамента молодежной политики Ольга Глацких. Эту часть кабмина глава региона на заседании правительства во вторник, 31 октября, пообещал сформировать «в ближайшее время».

Антон Ольшанников
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