17:45 02 ноября 2017 0

У губернатора и главного промышленника региона будет время на обмен мнениями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фамилия будущего министра здравоохранения Свердловской области может стать известна в пятницу, 3 ноября. В этот день в 10.00 губернатор Евгений Куйвашев, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб и гендиректор УГМК Андрей Козицын откроют модернизированное отделение восстановительного лечения детской горбольницы №9.

«На мероприятии у Козицына будет возможность обговорить с Куйвашевым определенного кандидата. Как ни крути, а минздрав у нас сегодня за УГМК», — объясняет инсайдер в администрации губернатора.

До сих пор обязанности министра здравоохранения исполнял Игорь Трофимов — чиновник, близкий отдельным представителям руководящего состава УГМК. Однако в последние несколько месяцев его аппаратные позиции пошатнулись, и в СМИ появилась информация о возможной смене главы ведомства. В качестве альтернативных вариантов назывались фамилии главного психиатра Свердловской области Олега Сердюка, а также директора страховой медицинской компании «УГМК-Медицина» Игоря Леонтьева. Оба также близки структурам УГМК, а потому не слишком повлияют на баланс сил в областном правительстве.

Помимо Трофимова, статус исполняющих обязанности в свердловском правительстве сохраняют министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, министр культуры Светлана Учайкина, министр промышленности Сергей Пересторонин, министр международных связей Андрей Соболев, министр природных ресурсов Алексей Кузнецов, министр спорта Леонид Рапопорт и руководитель департамента молодежной политики Ольга Глацких. Эту часть кабмина глава региона на заседании правительства во вторник, 31 октября, пообещал сформировать «в ближайшее время».