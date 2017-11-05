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05 ноября 2017
22:55  05 ноября 2017 0

Трамп заявил, что в Кремле не хотели его избрания

Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, Дональд Трамп
Трамп уверен, что Россия ему не помогалаФото: Официальный сайт президента РФ

Президент США Дональд Трамп считает, что российские власти не были заинтересованы в его избрании. По словам американского лидера, его позиция по военным вопросам невыгодна Москве.

«Россия не стала бы мне помогать», — цитирует Трампа РИА «Новости». По мнению главы Белого дома, он последний, кого в Москве желали бы видеть президентом США. Кроме того, Трамп напомнил, что Россия не заинтересована в низких ценах на нефть, за которые он выступает.

При этом Трамп в очередной раз заявил, что не понимает, почему политические оппоненты обвиняют его в «сговоре с Россией». Российская сторона также последовательно отвергает слухи о вмешательстве в выборы президента США.

Как ранее писало «URA.RU», новая встреча Дональда Трампа и президента России Владимира Путина может пройти на саммите АТЭС во Вьетнаме, который состоится 10—11 ноября. Лидеры двух стран обсудят проблему международного терроризма и напряженность на Корейском полуострове.

Олег Теплоухов
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