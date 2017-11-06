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06 ноября 2017
05 ноября 2017
Главные новости Москвы
10:45  06 ноября 2017 0

АвтоВАЗ сделает «Ладу» похожей на Nissan

Презентация Лада-Веста. Челябинск., лада, веста, vesta
Производство начнется в 2018 годуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

АвтоВАЗ выпустит обновленную Lada Vesta в 2018 году. Модель будет оснащена автоматической трансмиссией, которую также устанавливают в Nissan Juke.

В будущем году пятиступенчатая механическая коробка передач в Vesta будет заменена вариатором CVT7 JF015E от компании Jatco. Агентство Nation News уточняет, что машины с такой трансмиссией на первом этапе будут производиться в тестовом режиме.

АвтоВАЗ начал продавать универсалы Lada Vesta SW и Vesta SW Cross в 2017 году. Начальная стоимость моделей составила 639,9 тысячи рублей. Машина в полной комплектации стоит 847,9 тысячи рублей.

Ранее на Московском международном автосалоне бренд «Лада» представил концепт-кар кроссовера Xcode. Кузов новинки оказался на 15 см длиннее модели Xray. Дизайн машины был разработан главным дизайнером АвтоВАЗа Стивом Маттином, пишет «Утро.ру».

Вариатор — устройство, которое передает крутящий момент и способно плавно менять передаточное отношение в диапазоне регулирования. Изменение может производиться по заданной программе, автоматически или вручную.

Семен Гринберг
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