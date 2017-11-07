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07 ноября 2017
06 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
17:29  07 ноября 2017 0

Проректора экономического вуза, заподозренного в кумовстве, проверит прокуратура

Пресс-конференция Якова Силина в УрГЭУ. Екатеринбург, краснов роман
Прокуратура написала ректору УрГЭУ Якову Силину (справа), а уже он решит, кого отправить для дачи объясненийФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В отношении Уральского государственного экономического университета назначена проверка прокуратуры. Об этом «URA.RU» рассказали в самом надзорном ведомстве, уточнив, что для дачи объяснений приглашено лицо, которое определит ректор Яков Силин.

«Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга проводит проверку соблюдения законодательства о правомерности всех процедур при проведении госзакупок в Уральском государственном экономическом университете. Запрос в вуз о необходимости дачи объяснений направлен на имя ректора, который уже волен отправить вместо себя ответственное лицо», — пояснили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее «URA.RU» рассказывало, что руководство УрГЭУ уличили в заключении госконтрактов с близкими родственниками. Речь шла о госконкурсах вуза, выигранных ООО «Творческое объединение «Глобусфильм» в марте и августе 2017 года на 299 700 рублей и 168 000 рублей. Одним из учредителей и директором «Глобусфильма», как указано на сайте «Контур.Фокус», является Краснов Валерий, который, по словам источников агентства, приходится отцом проректору УрГЭУ Роману Краснову.

«Я никак это комментировать не буду. Прокуратура сделала то, что посчитала нужным», — объяснил «URA.RU» Роман Краснов, не уточнив, как собирается ответить на приглашение надзорного органа.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
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