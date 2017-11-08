{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Заявление команды певца - для "URA.RU"
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,25
Динамика за 2 недели
Евро 68,70
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
08 ноября 2017
20:00  08 ноября 2017 0

Путин пообщается с глазу на глаз с главами государств на саммите АТЭС

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
Владимир Путин проведет двухсторонние встречи на полях саммита АТЭСФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин встретится на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) с главами Китая, Филиппин, Вьетнама, а также премьер-министром Японии. Об этом сообщил советник главы государства Юрий Ушаков.

Ушаков уточнил, что все двухсторонние встречи Владимир Путин проведет 10 ноября, пишет информагентство Nation News. «У нашего президента предусмотрено несколько двусторонних встреч, в частности с президентом Вьетнама Дай Куангом, председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром [Японии Синдзо] Абэ и президентом Филиппин [Родриго] Дутерте», — отметил советник.

В частности, с Абэ Путин намерен обсудить ситуацию, которая сложилась на Корейском полуострове, а также международные вопросы и взаимодействие Японии и России в АТЭС, уточняет агентство.

Саммит АТЭС состоится 10 ноября во вьетнамском Дананге. Как сообщает RT, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о высокой вероятности встречи Путина и президента США Дональда Трампа на полях саммита.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров