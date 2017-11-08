20:00 08 ноября 2017 0

Владимир Путин проведет двухсторонние встречи на полях саммита АТЭС Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин встретится на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) с главами Китая, Филиппин, Вьетнама, а также премьер-министром Японии. Об этом сообщил советник главы государства Юрий Ушаков.

Ушаков уточнил, что все двухсторонние встречи Владимир Путин проведет 10 ноября, пишет информагентство Nation News. «У нашего президента предусмотрено несколько двусторонних встреч, в частности с президентом Вьетнама Дай Куангом, председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром [Японии Синдзо] Абэ и президентом Филиппин [Родриго] Дутерте», — отметил советник.

В частности, с Абэ Путин намерен обсудить ситуацию, которая сложилась на Корейском полуострове, а также международные вопросы и взаимодействие Японии и России в АТЭС, уточняет агентство.

Саммит АТЭС состоится 10 ноября во вьетнамском Дананге. Как сообщает RT, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о высокой вероятности встречи Путина и президента США Дональда Трампа на полях саммита.